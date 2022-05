¿Por qué Kelly McGillis no aparece en la secuela de 'Top Gun'?

La actriz ha sido sustituida por Jennifer Connelly

Noelia Murillo

La secuela de 'Top Gun', 'Top Gun: Maverick', ha sido una de las grandes sorpresas del Festival de Cannes, recientemente clausurado y en el que se han producido otros grandes y aplaudidos estrenos como 'Elvis', dirigida por Baz Luhrmann o 'Crimes Of the Future', del creador de ciencia ficción David Cronenberg. Porque, al fin y al cabo, la nostalgia es una de las características que definen el cine y que vuelvan a proyectarse cintas con referencias a lo que en su día fue un éxito rotundo, funciona mejor que bien.

Muchos de los detalles que incluye la cinta dirigida por Tony Scott hoy se han convertido en un mito: desde las famosas gafas Ray-Ban Aviator que llevaba el protagonista, interpretado por Tom Cruise, que aumentaron sus ventas un 40% después del estreno, hasta la canción que marca el ritmo de la historia de amor de sus protagonistas, 'Take My Breath Away', interpretada por la banda estadounidense 'Berlin'.

El público tampoco pasó por alto que la actriz principal, Kelly McGillis, una desconocida hasta entonces a excepción de su papel en 'Único testigo' (1985), donde compartió protagonismo con Harrison Ford, representaba el poco habitual rol de poder femenino dentro de la trama. Otro de los detalles poco frecuentes que caracterizan esta película es que la actriz era unos años más mayor y más alta que Cruise. Esto se solucionó con maquillaje y planos muy medidos para que pasara desapercibido.

Más de 35 años después de el estreno de esta primera ha llegado la segunda, dirigida por otro director por razones lógicas, ya que Scott falleció en agosto de 2012, Eso no ha sido lo único que ha cambiado con respecto a la película original, ya que Kelly McGillis tampoco forma parte del reparto principal. Sí que lo hace, como no podía ser de otra manera, el actor de 'Misión Imposible', pero del reparto original también se ha rescatado a Val Kilmer. ¿Cuál ha sido entonces el motivo por el que la actriz no ha regresado en esta secuela?

Según publicó en exclusiva Entertainment Tonight en 2019, año en que se anunció que se estrenaría la secuela de la película, la actriz confesó que nadie le había invitado a participar en 'Top Gun: Maverick'. "Soy demasiado vieja, estoy gorda, aparento la edad que tengo y eso no es lo que buscan para la película. Pero yo prefiero sentirme segura en mi piel y fiel a mi edad que valorar otras cosas", dijo entonces, insistiendo en que la industria cinematográfica no se convirtió en su prioridad, sino su familia y el cuidado de sus hijas.

Entonces, también se anunció que su sustituta sería Jennifer Connelly, una actriz unos años más joven que nunca ha representado la edad que tiene, algo que se vio en el mismo estreno de la cinta en la Croisette. Por su parte, McGillis se tomó la pausa que necesitaba a principios de la década de los 2000 y se alejó de las cámaras. Además, confesó su homosexualidad y aseguró que no había sentido interés por someterse a cirugía estética para parecer más joven y seguir formando parte de la industria. Una lástima que el cine siga presionando a las mujeres por mantenerse jóvenes y no hacer lo mismo con los actores.