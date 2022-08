Beyoncé volverá a grabar una canción por contener una palabra discriminatoria

Se trata de 'spaz' un término que puede ofender a pacientes con parálisis cerebral

Desde que escuchamos el primer single del último álbum de Beyoncé, 'Break My Soul', supimos que 'Renaissance' iba a ser uno de los discos más comentados del años. También teníamos claro que iba a llegar a lo más alto. No solo porque Queen B había mimado con tanto estilo este trabajo (que no es comparable con 'Lemonade', pero sí que es su dingo sucesor), sino porque la artista se había rodeado de músicos y productores con los que hizo lo propio con 'Single Ladies (Put A Ring On It)'. El resultado es un conjunto de 16 canciones para bailar toda la noche y que traen de vuelta la música disco.

Con tal cantidad de temas presentes en este álbum, es normal que alguno de ellos no acabe de encajar y ese ha sido el caso de 'Heated', que ocupa el puesto número 11 de la lista y que ha generado un aluvión de críticas debido a una palabra. Y es que la letra utiliza en dos ocasiones la palara 'spaz'. Se trata de un término con connotaciones negativas, aunque generalmente, en Estados Unidos, se suele utilizar como sinónimo de "enloquece" o "perder el control". Sin embargo, esta palabra procede de 'spastic' (espástico), que se usa desde el punto de vista médico para describir los espasmos que sufren las personas que padecen parálisis cerebral.

El problema está en que, a su vez, esta palabra se utiliza también para referirse de forma ofensiva a las personas con discapacidad, según ha adelantado la revista musical NME. ¿Y qué es lo que dice exactamente la canción? 'Spazin on that ass, spaz on that ass', una frase con la que, presumiblemente, Beyoncé quería decir algo así como "perdiendo el control de mi culo" y, desde luego, nada tendría que ver con las otras dos acepciones de la palabra. Sin embargo, esto no ha gustado nada a quienes se han sentido ofendidos por estos significados, que lo han hecho saber a través de redes sociales.

Ante esta presión, un portavoz de la cantante ha asegurado a la BBC que el término no fue utilizado "intencionadamente en un sentido hiriente" y que será reemplazado en las letras", aunque no ha determinado cuándo lo hará ni qué será lo que escriba y diga en su lugar. Asimismo, algunos seguidores de la artista han querido subrayar que existen otros significados de esa misma palabra y ha matizado que en Estados Unidos se puede utilizar de esas otras formas en lugar de discriminando a las personas con necesidades especiales.

Suponemos que este habrá sido un duro golpe para Beyoncé y, en este caso concreto, también para Drake, el músico con quien ha coescrito esta canción. No obstante, tenemos muy claro que este bache o superará con creces cuando publique la nueva interpretación y lo modifique a su manera. Sin embargo, este no ha sido el único obstáculo que se ha interpuesto en el camino de la autora de 'Halo', ya que otra canción del disco, 'Energy', también está en el punto de mira desde que la cantante Kelis le ha acusado de robar su canción. ¿Quién, entonces, llevará la razón?