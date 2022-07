Así es la portada de 'Renaissance', la "vía de escape" de Beyoncé

Su último álbum de estudio se publicará el próximo 29 de julio

Las portadas de los discos siempre han sido una seña de identidad muy especial para músicos y artistas. Si bien es cierto que antes era el motivo por el que muchos acababan por comprarse dicho álbum (cuando no se podía comprobar su contenido en plataformas de música en 'streaming' ni tampoco existía YouTube), ahora siguen teniendo gran mérito por su capacidad de colarse en el imaginario colectivo y lograr mantenerse con el paso de los años.

Entre algunas de las portadas de álbumes más icónicas de los últimos tiempos está, por ejemplo, la granada de mano de 'American Idiot', de Green Day, así como el 'Artpop' de Lady Gaga o la rubísima trenza de raíz que lleva Taylor Swift para ilustrar 'Evermore', solo por citar algunos. Para convertirse en portada de culto también figura como candidata Beyoncé con 'Renaissance' ('Renacimiento'), su último álbum de estudio, que se publicará el próximo 29 de julio y del que ha querido explicar parte de su concepto.

En primer lugar, conviene destacar su aspecto, porque no le falta detalle. En la portada, la cantante posa montada a lomos de un holograma de un caballo plateado, semidesnuda y con una melena prerrafaelita, un peinado que cada vez va teniendo más fuerza en el mundo del espectáculo y que recientemente lució Kaia Gerber en la comentadísima Gala MET. Por lo que se puede leer en los comentarios, la autora de 'Lemonade' (¡otra icónica portada de disco que mencionar!) lleva un look de Nusi Quero, tan minimalista como provocativo y que solo oculta partes concretísimas de su cuerpo.

La imagen de la portada era, quizá uno de los datos que faltaba por conocer del álbum, puesto que la propia cantante se encargó de anunciar hace unos días a través de sus Historias de Instagram que contaría con 16 canciones compuestas desde 2020. Esto indicaría que, al igual que muchos otros artistas, la pandemia retrasó el lanzamiento del primer trabajo en seis años de la artista estadounidense. Para dar a conocer parte de su historia, Beyoncé ha explicado que crearlo le permitió "tener un lugar donde soñar y donde encontrar una vía de escape durante un momento aterrador para el mundo entero".

"Me permitió sentirme libre y aventurera en una época en la no se movía prácticamente nada. Mi intención era crear un lugar seguro, un lugar en el que no hubiera juicios. Un lugar libre de perfeccionismo y donde no se pensara en exceso. Un lugar para gritar, soltar, sentirse libre. Ha sido un viaje de exploración precioso. Espero que encontréis alegría en esta música. Espero que te inspire a soltaros y menearos. ¡Ah! Y a sentiros todo lo únicos, fuertes y sexis que sois", ha añadido, sin dar más pistas sobre cómo realmente van a sonar las canciones que lo componen.

Por el momento, solo conocemos 'Break My Soul', un tema a medio camino entre el rap y el 'house' para el que ha colaborado con Terius 'The Dream' Nash y Christopher 'Tricky' Stewart, los mismos productores del bombazo 'Single Ladies (Put A Ring On It)' y que en apenas unas horas arraso en YouTube. En la canción, que ya cuenta con millones de reproducciones, la artista anima a los oyentes a buscar su nuevo camino y abandonar su trabajo. Sin duda, ha generado un gran revuelo. Veremos qué ocurre con el resto de cortes de 'Renaissance'.