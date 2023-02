Megan Fox, como hizo Joana Sanz, borra las fotos de Machine Gun Kelly

Añade que independientemente de que la ruptura sea cómoda o no, en ese momento tenemos que tomar decisiones que nos cuiden, que nos permitan avanzar, que no nos dejen atascadas en esa primera fase de negación, o sigamos por mucho tiempo en la rabia o en la ira, tratando incluso de hacer daño a la otra persona para aliviar nuestro malestar, para sentir que no somos las únicas que lo pasamos mal. “La realidad es que a medio plazo, quizá no nos sintamos muy orgullosa de cómo hemos actuado y también nos toque lidiar con esta parte de nosotras que tarde o temprano, podrá conectar con la culpa. Lo más importante para sostener una ruptura es poner el foco en nosotras e invertir la energía en estar cada día un poquito mejor y rodearnos de personas que nos quieren. Si para avanzar necesitamos borrar las fotos, pues borremos las fotos. El tema no es qué hacemos, sino desde dónde lo hacemos. Podemos borrar las fotos por amor a nosotras mismas y para cuidarnos, lo cual es perfecto, y podemos borrarlas para herir a la otra persona. Esa es la gran diferencia”, explica.