¿Por qué tus mascotas necesitan protección solar?

No obstante, para la socióloga Alicia Arradilla, profunda conocedora del mundo de las mascotas, si respetamos la fisiología de nuestros animales de compañía, es decir, no les rapamos para que no suelten pelo por la casa, por ejemplo, debería bastarles con su protección natural. “Queremos mucho a nuestras mascotas, procuramos cuidarlas al máximo, pero las hacemos vivir en nuestro entorno y como nosotros, y eso les afecta”. Por ejemplo, vivir en una casa, en temperatura más o menos constante, les produce un conflicto térmico, que impide que pierdan o ganen pelo cíclicamente, según la estación. Por otro lado, acostumbrados a andar sobre el piso, las plantillas de las patas no se les endurezcan debidamente. Esto aumenta la posibilidad de quemarse cuando pisan la calle. Para prevenirlo, existen unos productos, en formato roll-on, que ayudan a endurecer esta zona. No obstante, cuando la calle está que arde, la mejor forma de evitar que se quemen es comprobarlo en nuestra propia piel. Si ponemos el dorso de la mano en el suelo y no aguantamos 5 segundos, nuestra mascota no debería andar por esa zona. Asimismo, en ese afán por integrarlos en casa, nos empeñamos en lavarlos demasiado e intentamos camuflar su olor poniéndoles perfumes o productos que usamos nosotros, lo que les puede causar dermatitis, ya que su pH es distinto al nuestro, y eso les hace también más vulnerables al sol.