Jennifer Aniston entrena como los ángeles (de Victoria's Secret, claro)

Pvolve es una metodología vinculada a la ciencia que combina entrenamientos funcionales de bajo impacto con equipamiento de resistencia que asegura ofrecer resultados que van más allá de los entrenamientos tradicionales. En 2017, Rachel Katzman decidió buscar alternativas a la forma de entrenar de toda la vida tras sentirse agotada por los entrenamientos más agresivos. Fue entonces cuando se enamoró del entrenamiento funcional, que moldeaba su cuerpo sin ese desgaste. Decidió crear una nueva forma de entrenar de bajo impacto con un Consejo Asesor Clínico, entrenadores expertos y un equipamiento único. Así nació Pvolve. El entrenamiento se centra especialmente en mujeres, hasta el punto de contar con ‘Moverse durante el tratamiento de la fertilidad’, el primer sistema de ejercicios diseñados para mujeres que estén apostando por la fecundación in vitro y la donación de óvulos. “Una de cada ocho mujeres requerirá algún tipo de reproducción asistida, y a muchas se les ha dicho que no deben hacer ejercicio mientras se someten a la fertilización in vitro y otros tratamientos, porque algunos tipos de movimientos no son seguros durante este período”, señala Julie Cartwright, presidenta de Pvolve. “Sin embargo, para aquellas que disfrutan de los beneficios del ejercicio, puede ser estresante eliminarlo por completo de sus vidas. Nuestra serie ‘Moverse durante el tratamiento de la fertilidad’ brinda a las mujeres una forma aprobada por los médicos de seguir haciendo ejercicio y disfrutar de los beneficios psicológicos y físicos del movimiento”, sentencia.