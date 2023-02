Congelar óvulos: la edad sí importa

La actriz Jennifer Aniston ha declarado sin tapujos, tras pasar por un largo un proceso para intentar quedarse embarazada, que si lo hubiese sabido entonces habría congelado sus óvulos.

«Hoy es raro querer ser madre a los 25 años. La edad media en España para tener un primer hijo es de 32 años», nos explica la especialista al frente de la unidad de reproducción asistida de HM Hospitales. «Congelar los óvulos beneficia a mujeres que quieren ser madres pero con una carrera profesional por desarrollar u otras condiciones, y en diagnósticos de enfermedades como el cáncer».

¿Aún falta información para dar el paso?

Sí. La técnica de la vitrificación tiene menos de 15 años, y el avance desde entonces es espectacular. Evita la formación de cristales de hielo que dañan al óvulo y así permanece intacto. Los resultados son muy buenos, pero hay que tener en cuenta que la calidad de los óvulos decae a partir de los 35 años.

¿Cuál es la edad idónea?

Muchas piensan que mientras tienen la regla son fértiles y no es así, que ovules no quiere decir que tengas un óvulo capaz de fecundar y de llevar a cabo un embarazo. De 25 a 30 años es cuando somos más fértiles. Mejor guardarlos a los 32 o 34 que a los 39. Si una mujer viene a los 38, por ejemplo, le decimos, «hazlo, mejor tener esos guardados que ninguno». A veces viene una madre con su hija y dicen: «Pero esto no lo sabíamos...». Las que han sido madres con fecundación in vitro son las primeras que aconsejan a sus hijas que vitrifiquen. Yo lo aconsejaré a las mías, porque me gustaría darles flexibilidad para elegir cuándo ser madres.

/ HM Hospitales

¿Cuál es el precio aproximado?

Hay que extraerlos y conservarlos. Entre 2.000 € y 4.000 €, incluyendo la medicación y el mantenimiento, con posible financiación.

¿Podemos decir que es como un seguro?

Eso les digo a mis pacientes. Si buscas un embarazo a los 37, lo más posible es que lo consigas de forma espontánea, pero si a los 32 ya lo sabes y después a los 37 no puedes, tienes tus óvulos guardados. Si no llegas a necesitarlos, la ley te permite donarlos a la ciencia o a otras parejas. Y una mujer joven diagnosticada de cáncer de mama podrá recurrir a ellos, por eso los oncólogos hoy están muy informados y aconsejan hacerlo.

Las clínicas y los centros de reproducción asistida españoles son un referente en todo el mundo, ¿qué hacéis tan bien?

España es líder en medicina reproductiva y referente internacional, usamos los últimos protocolos y técnicas, publicamos en revistas científicas y obtenemos muy buenos resultados. Cuenta con una Ley de Reproducción Asistida de las más avanzadas del mundo. Tenemos experiencia y know how. En la vitrificación vienen de fuera a ver cómo trabajamos.

¿Qué aconsejas para elegir centro?

Tener en cuenta la experiencia y formación del personal. Los médicos que nos dedicamos a esto somos ginecólogos, especializados en medicina reproductiva. También hace falta un buen laboratorio y tecnología de última generación. Para biopsiar embriones –una técnica que analiza parte del embrión para saber cómo son sus cromosomas– es importante tener tu propio equipamiento y personal altamente cualificado para conseguir el diagnóstico sin dañar al embrión, así como incubadores con compartimentos independientes que sean capaces de grabar la evolución embrionaria cada pocos segundos, sin tener que sacarlos del ambiente del incubador. La mujer y su pareja deben preguntar cómo funciona "la cocina". Los mejores centros ahora solo ponen un embrión, no dos, porque implica menos riesgo para la madre y el bebé, por eso vemos cada vez menos gemelos o trillizos.

¿Qué diferencia a HM Fertility Center?

Nos movemos en un entorno hospitalario, rodeados de los mejores especialistas, disponemos de la mejor tecnología, todo el circuito se realiza con nosotros. Y nuestro trato personal es excelente, cada pareja se siente única y muy cuidada.

Hace 38 años nació Victoria Anna, el primer "bebé probeta" en España y el cuarto en Europa, ¿cómo ha sido la evolución?

Uno de cada 10 bebés en España nace por reproducción asistida. Estamos hiperespecializados y los avances son increíbles. Antes teníamos que sacar los embriones fuera del incubador para valorarlos, y el cambio de temperatura y humedad les perjudicaba; ahora se desarrollan en las mejores condiciones y valoramos todos sus cambios porque podemos grabarlos. Nuestra ley de reproducción asistida es muy avanzada, todos los tratamientos están regulados y se revisan los resultados anualmente. Esto aporta mucha seguridad, porque nos obliga a controlar y registrar todos los procesos. Hay mucha competitivad entre todos para seguir avanzando.

¿Por qué sentimientos pasa una pareja que decide afrontar un proceso?

El deseo de maternidad/paternidad es innato, pero 2 de cada 6 parejas tienen problemas a la hora de conseguir un embarazo. Si no se logra, se pasa por un duelo y sus fases son negación, enfado, estrés, tristeza o incluso depresión. Por eso trabajamos codo con codo con los psicólogos, que nos prestan apoyo. El hombre y la mujer lo viven de forma muy diferente, ella pasa un proceso médico duro, y él no sabe muy bien cómo estar ahí y apoyarla. Es un tema de pareja muy importante y tener un profesional para hablar de ello es necesario. Muchas parejas abandonan, ese es nuestro mayor fracaso. Está también el tema económico, porque tras un estudio detallado, los tratamientos van de 600 € hasta 8.000 €, depende de si hay que repetir o no. Yo soy muy sincera con ellos, porque el coste emocional es sin duda mayor. Hay que ser muy objetivo.

Ayudáis con sus emociones, ¿cómo gestionáis las vuestras?