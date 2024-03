Hay infusiones que ayudan a dormir mejor y te contamos por qué

Quizá no te lo hayas planteado pero pasamos alrededor de un tercio de nuestra vida durmiendo. O al menos, teóricamente, deberíamos. "Dormir bien es fundamental para mantener un buen estado de salud y que nuestro rendimiento a lo largo del día, tanto físico como mental, sea productivo. Pero no solo se trata de cuántas horas dormimos sino también de la calidad del sueño, de que realmente nos levantemos descansados", señala Vanesa León, dietista-nutricionista en Biogran. Hay una delgada línea entre despertarse con energía o no hacerlo y pasa, fundamentalmente por las horas que hayas dedicado a dormir y a la calidad del sueño. No es lo mismo dormir del tirón, que a intervalos, tener un sueño reparador o no haber dormido lo suficiente.