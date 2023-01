¿Qué está pasando con el horóscopo? Así queda el debate sobre el calendario del zodiaco y el ¿nuevo? signo Ofiuco.

Aunque este año ha hecho especial ruido en las redes sociales debido al crédito que le han dado famosos como la cantante Edurne (“Pero qué me estás contando… que ahora de repente soy Sagitario?? No no no, soy y seré Capricornio siempre!”) o el ‘influencer’ Ibai Llanos (“He empezado el 2023 siendo Piscis menudo año de p**a mierda.”), la realidad es que este debate vuelve a la palestra de la actualidad cada mes de enero.