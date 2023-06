Guía para pasar las vacaciones con tu perro sin problemas

Una duda habitual es si hemos de hacer como con los niños y llevar sus juguetes preferidos cuando viajamos con ellos. El experto no duda en asegurar que nuestras mascotas necesitan cariño y atención personalizada, por lo que no hemos de dejar de jugar y dedicarle tiempo a nuestros perros. “Los perros son animales sociales, y un juguete deja de tener interés si no se juega con él. Los huesos y los kongs de entretenimiento pueden ser útiles en muchos momentos de soledad y prácticos a la hora de un viaje”, recomienda.