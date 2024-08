Paula Leitón, oro olímpico en waterpolo, responde a las críticas sobre su peso y gana, también, el aplauso de todo internet

La joven ha decidido hacer oídos sordos a las críticas y concentrarse en el apoyo que le han brindado desde su círculo más cercano para disfrutar de su victoria: “Al final los mensajes que me he parado a mirar son los de mis familiares, mis padres y gente que se alegra por el triunfo y la gesta que ha conseguido España”. Sin embargo, ha mostrado su preocupación por la repercusión que este tipo de ‘body shaming’ en las redes sociales puede tener en la salud de mujeres más jóvenes o vulnerables: “Yo soy una persona madura y a mí no me afecta, pero a alguna niña o a otra persona sí que le podría crear problemas serios”, ha apuntado.