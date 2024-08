Los planes de Simone Biles para convertirse en madre o las dificultades de conciliar maternidad y deporte de élite

El mes pasado, Jonathan respondió a las reacciones y admitió que, además de ignorar las redes sociales, intenta no responder a los trolls. Lo dijo a la revista Us Weekly: "No quiero decir palabrotas, pero si lo haces, te condenan. Si dices algo, van a decir algo; si no dices algo, van a decir algo. Así que vive tu vida. La gente va a hablar de ti de todas formas, así que mejor hazlo como quieras".