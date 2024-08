Quién es Rebeca Andrade, la gimnasta que venció a Simone Biles en los Juegos Olímpicos de París y cuya historia te conmoverá

Los ojos del mundo entero siguen puestos en Simone Biles, que está dejando momentos imborrables en nuestra memoria y haciendo historia en los Juegos Olímpicos de París 2024. Sin embargo, no se sabe si la casualidad o la mala suerte hicieron que ayer todas las miradas se dirigiesen hacia otra mujer, no solo por ser una maravillosa deportista como Biles sino por lo que logró y la historia que hemos conocido sobre ella. Estamos hablando de la brasileña Rebeca Andrade (25 años, 1,55 centímetros, 45 kilos) que sería la reina planetaria de la gimnasia artística si no fuera contemporánea de la extraordinaria Biles.