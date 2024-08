El detalle de la ganadora de la plata de bádminton con Carolina Marín que ha pasado desapercibido

He Bing Jiao había respondido a las preguntas de la prensa internacional y no pudo contener las lágrimas en aquel momento. Y es que resulta que Carolina Marín antes de retirarse de la pista, animó a la contrincante con mucha pasión: "Realmente no quiero que suceda este tipo de cosas. Carolina, incluso, me animó despues, diciéndome que jugara bien en la final", confesaba entre lágrimas la rival china.