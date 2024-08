Las motivadoras palabras de Rafa Nadal a Carlos Alcaraz tras perder el oro en los Juegos Olímpicos de París 2024

En una entrevista para Eurosport después del partido junto a Àlex Corretja, el murciano se dejó llevar por las emociones. "Es complicado. Hemos luchado un partido de casi tres horas, no hemos aprovechado las opciones que hemos tenido y al final jugar contra Djokovic nunca es fácil. Siempre da un nivel muy alto en esos momentos. También él se merece esta oportunidad. Duele perder de la manera en la que he perdido, pero me voy con la cabeza bien alta de saber que lo he dado todo", decía con la voz entrecortada Carlos Alcaraz.