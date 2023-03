Clamshell, el ejercicio para glúteos que te permite tonificarlos sin salir de casa

A raíz de la pandemia, cientos de profesionales del deporte (y no tan profesionales, dicho sea de paso), nos demostraron que no es tan complicado encontrar el sitio idóneo para realizar ejercicio en casa ni cambiar los elementos que habitualmente utilizamos durante las sesiones por materiales que tengamos por casa. Esto es, que no hay pesas o mancuernas que no se puedan sustituir por un par de libros pesados, entre muchos otros ejemplos en los que se incluyen mesas, toallas, rollos de papel higiénico y un largo etcétera.