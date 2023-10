De Carrie Bradshaw a los Beckham: por qué es importante tener una canción (y baile) en pareja

Uno de los momentos más virales de la docu serie de Netflix ‘Beckham’ (si no la has visto, es posible que en la oficina te hayas sentido algo desconectada en la pausa del café) es ese en el que Victoria y David Beckham cantan y bailan el dueto de 1983 de Kenny Rogers-Dolly Parton, ‘Islands in the Stream’. Al emocionarnos al verles bailar tan enamorados, recordamos que algunos de los momentos más celebrados de las parejas más aclamadas en la cultura pop son esos en los que danzan ante los acordes de las canciones que han marcado sus relaciones, como ocurrió en el primer episodio de ‘And just like that’, en el que Carrie Bradshaw y Mr Big bailan ‘Hello It’s Me’, de Todd Rundgren, mientras disfrutan de una copa de vino y hacen a los espectadores sentir tanta ternura como para qué negarlo, envidia cochina … ¿Sana?