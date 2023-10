David Beckham obliga a Victoria a confesar cómo iba al colegio

Mientras Victoria Beckham está hablando con el productor del documental sobre cómo se conocieron ella y David, hay un momento de la conversación en el que la diseñadora afirma que ambos proceden de familias de «clase trabajadora». Cuando escucha esto desde el otro lado de la puerta, el jugador de fútbol es incapaz de reprimirse y le reclama: «di la verdad», a lo que ella responde: «estoy diciendo la verdad». Victoria, entonces, decide hacer caso omiso a este comentario y continuar con la entrevista. Sin embargo, para demostrar que esto no es cierto, él interviene de nuevo: «¿En qué coche te llevaba tu padre al colegio?». Ella intenta dar un rodeo, pero él insiste: «Una respuesta. ¿Qué coche era?», entonces, ella contesta: «Depende», algo que él niega repetidamente. Finalmente, Victoria cede con resignación y dice: «En los ochentas, mi padre tenía un Rolls Royce», algo que, sin ninguna duda, deja claro que sus orígenes no son en absoluto humildes y que, catalogar a su familia como de ‘clase trabajadora’, quizás no fuera lo más acertado, así que, finalmente, no le queda otra que admitir su privilegio. David Beckham, visiblemente contento por haber conseguido su objetivo, le regala un divertido «gracias».