Estas son las 10 canciones que escuchan las mujeres de más de 40

Muchas mujeres disfrutan con canciones que les recuerdan momentos importantes de su vida, como su propia juventud. Canciones que les evocan momentos felices, como aquellas que escucharon durante su primer concierto, en la fiesta de graduación o cuando conocieron a su primer amor. Desde Queen y su 'Bohemian Rhapsody', Bon Jovi y su mítico 'Livin' on a Prayer', Madonna y su impactante 'Express Yourself', o el clásico de Guns N' Roses, 'Sweet Child O' Mine'. También hay mujeres de más de 40 años que se identifican con letras que hablan sobre la vida y las relaciones de pareja, que no dejan de ser una radiografía de momentos en los que experimentamos sobre el amor, la amistad, el dolor y la superación. Es el caso de Adele, que nos sigue emocionando con su 'Someone Like You', Beyoncé con su 'Halo', Taylor Swift y su pegadizo 'Shake It Off' o Christina Aguilera en 'Beautiful'.