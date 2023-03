Descubre cuáles son los cinco destinos favoritos a los que viajan las mujeres de más de 40

Esta ciudad del Reino Unido acogerá el próximo 13 de mayo la final del Festival de Eurovisión, ya que Ucrania, país ganador en su última edición, de momento, no parece estar en condiciones de organizarlo. Una ocasión única para viajar hasta allí y conocer de primera mano sus famosos pubs y restaurantes alternativos en The Baltic Triangle, la sorprendente Chinatown, pasando por el estadio de Anfield, el hogar de los campeones europeos de fútbol y, por supuesto, la magia musical que sigue brotando de las paredes de The Cavern. Si decides viajar a Liverpool descubrirás por ti misma por qué la ciudad que vio nacer a The Beatles es uno de los mejores destinos que visitar en Gran Bretaña.