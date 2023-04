6 tendencias de bienestar inspiradas en el estilo de vida nórdico (más allá de la sauna)

Hygge. Con este término probablemente empezó la fiebre por acercarnos al estilo de vida escandinavo. No es para menos, porque esta palabra danesa parece que encierra el secreto de la felicidad. En 2017, Meik Wiking , director del Instituto de Investigación sobre la Felicidad de Copenhague, desveló en un pequeño libro, ‘Hygge, la felicidad de las pequeñas cosas' el valor de disfrutar de esos momentos cotidianos reconfortantes , desde tomar una bebida caliente a la luz de unas velas hasta jugar a juegos de mesa o envolverse en una vieja bufanda. En resumen, como dice Wiking, “el hygge es algo que es bueno para ti y te hace sentir bien”. Y esto que los daneses tienen tan interiorizado, el resto lo hemos ido asumiéndolo tras la pandemia. Y en ello estamos: intentando sacarle a la vida más situaciones hygge.

Lagom. Este concepto forma parte del ADN del estilo de vida sueco y significa algo así como "no demasiado, no demasiado poco" e insta a las personas a vivir una vida equilibrada. Viene a ser la esencia del menos es más y sus principios se extienden a todos los ámbitos, desde una decoración minimalista hasta una forma de viajar contemplativa, disfrutando de la naturaleza, pasando por la idea de comer con moderación. Los rituales de belleza no se escapan a esta filosofía: simplicidad combinada con funcionalidad y eficacia. Una premisa que se lleva desde la fórmula (eliminando todo aquello que se considera innecesario: ingredientes adicionales o fragancias artificiales) hasta el envase del cosmético (con líneas limpias y simples así como colores neutros y suaves). En resumen, se trata de una filosofía a largo plazo, con una aproximación minimalista a las cosas y el respeto y la conexión con la naturaleza.