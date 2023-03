¿Cuál es la clave para ser feliz, según el estudio más largo y exhaustivo hecho jamás?

Y, no, los logros profesionales no pueden sustituir esas relaciones y no están vinculados con la felicidad, aunque pueden aportar satisfacción, que pueden marcar una diferencia en el bienestar. "Hay mucho que decir sobre los logros si lo que haces tiene sentido para ti. Lo que descubrimos es que lo que reportan los logros no hace feliz a la gente (...). Lo que descubrimos es que las personas más felices no estaban aisladas. No eran adictas al trabajo y prestaban atención a sus relaciones. Los que sí descuidaron sus relaciones, eran algunas de las más tristes de nuestro estudio y estaban llenas de remordimientos cuando tenían más de 80 años", indica el experto.