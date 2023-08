Beneficios de meter bolsas en la lavadora: te sorprenderá su resultado

Lo que pasa es que a veces no contamos con tiempo suficiente o se nos acumula la ropa manchada y tenemos que dejarlo para otro momento. En las redes sociales surgen trucos constantemente para facilitar las tareas de limpieza y orden y mantener un entorno confortable de manera más sencilla. Uno de ellos es que, a la hora de echar la ropa a lavar, lo más práctico es contar con un cesto para la ropa sucia donde meter todas las prendas listas para lavar. No obstante, aquí se mezclará toda la ropa, así que si cuentas con algunos tejidos manchados, lo conveniente es que lo separes para que, a la hora de poner la lavadora, no te olvides. La clave consiste simplemente en contar con una bolsa en la que meter la ropa que necesite de otro tipo de limpieza cada vez que se manche.