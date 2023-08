El botón secreto de la lavadora que deja la ropa como recién comprada

A continuación, coloca un paño o toalla vieja debajo para recoger cualquier resto de agua que pueda salir y hazte con un recipiente no muy alto para recogerla, ya que puede salir al principio en cascada. Después, limpia cuidadosamente el desagüe para asegurarte de que no haya nada atascado. Si encuentras suciedad acumulada, retírala con un paño o cepillo, pero hazlo con cuidado para no dañar ninguna pieza y, una vez que hayas terminado la limpieza, vuelve a colocar el tapón y la placa protectora.