Así es el desayuno saludable de Aitana que los nutricionistas recomiendan por sus propiedades (y además es saciante y delicioso)

Puede que el desayuno no sea la comida más importante del día, pero no hay duda de que elegir bien los alimentos que comemos a primera hora determina en gran medida nuestra jornada. No es lo mismo empezar la mañana con un café rápido para llevar que sentarnos a disfrutar de un desayuno completo y delicioso. Aitana lo sabe bien y, ahora que está apurando sus últimos días de vacaciones, no ha dudado en compartir con sus seguidores cuáles son, en su opinión “los mejores desayunos del mundo” para esos días en que le apetece algo rico y saludable.