El desayuno saludable de Georgina Rodríguez con el que tendrás energía para todo el día

"Lo más importante no es lo que haces, sino lo que tienes que hacer. Cuando no entreno en el club, me gusta hacer ejercicio con mi esposa en casa. Puedo presionarla y ella también puede presionarme". Lo que ha hecho saltar todas las alarmas sobre su posible boda en secreto con Georgina Rodríguez ha sido un pequeño detalle que ha dado mucho de qué hablar: se ha referido a Georgina Rodríguez como su "esposa".