El gran amor de Sergio Dalma: lo ha dado todo para hacerla feliz, literalmente

5 | Conchita y Dalma - Romina y Al Bano



más allá de que estuviese sergio dalma, esto me pareció bastante aburrido. conchita no se pareció mucho. sergio un poco más pero a él no le estoy puntuando. me dio un poco de angustia todo el protagonismo que se le dio, dejando a + pic.twitter.com/6nKQ6g34Ts