10 frases escalofriantes del libro de Megan Fox sobre el maltrato que hay que leer porque son esclarecedoras

"Mi libertad vive en estas páginas", señala. Y es verdad que hay un atisbo de luz en algunos de los versos de los 70 poemas que lo componen mientras pone nombre a relaciones con hombres que, en un principio, la aman, pero que después la maltratan y anulan. Y que construyen una sombra que acogota, de la que parece inexplicablemente imposible escapar y que está apuntalada por pactos de silencio, vergüenza, inseguridades (las de ellos; la de ella) y un mundo en el que las mujeres "no responden (...), no piden más (...), no necesitan (...), no toman", sino que dan, afirma su poema 'Absolución'.