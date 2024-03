El antes y después de Megan Fox: así ha cambiado la actriz a lo largo de los años

"Me operé los pechos por primera vez cuando tenía 21 o 22 años. Los hice rehacer cuando terminé de amamantar a mis hijos porque no sé a dónde se fueron, pero se fueron. Luego tuve que reconstruir otra vez porque en la primera operación no tenía suficiente grasa corporal y se veía la ondulación del implante, por lo que tuve que cambiarlos". A sus 37 años, Megan Fox ha pasado por el quirófano varias veces en busca de la perfección física y, aunque suene extraño, atormentada por las burlas que sufrió en la adolescencia, y que le llevaron a obsesionarse con su imagen.