La curiosa conexión de la princesa Leonor y la infanta Sofía con esta concursante de Masterchef Junior, programa del que son fans

Ambas están acostumbradas a llevar una dieta saludable, siempre supervisada por doña Letizia. Aunque de vez en cuando se van de bares con sus amigos, se dice que en Zarzuela es ella quien tiene la última palabra respecto a lo que se come (y lo que no) y que en su momento había influido en el cambio en los menús del colegio en el que estudiaban sus hijas para que fueran más equilibrados. El mismo ejercicio se repitió cuando Leonor puso rumbo al internado de Gales en el que ahora estudia Sofía, al que la consorte habría hecho una llamada para insistir en la importancia de que los estudiantes lleven una dieta en la que abunden las verduras y donde no haya fritos o procesados.