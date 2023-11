Los seis momentos más emotivos de la Gala de las Estrellas Michelin 2024

A cuantísimos cocineros ha influido este gran nombre de nuestro panorama gastronómico, desde su restaurante tres estrellas Michelin Arzak (Donostia). No asistió a la gala, que seguía entusiasmado en streaming, pero su hija Elena Arzak recogía el premio en su nombre y transmitía su mensaje: “me dice que no os relajéis en el trabajo, que hay que seguir luchando como sea. Que segáis buscando la excelencia, algo que hemos hecho siempre desde la nueva cocina vasca y también muchos de vosotros. Y también que no perdáis la ilusión, mirad la vida con ojos de niño, y buscad la experiencia en los clientes”.