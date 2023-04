Así puedes conseguir unos brazos fuertes y tonificados como los de Salma Hayek

Además, ejercita asiduamente buena parte de su cuerpo, ya que es muy fan del yoga, aunque no es tan amiga de las rutinas de ejercicio. "Algunas personas tienen la disciplina para ejercitarse por las mañanas y yo no desarrollé eso. No tengo tiempo para hacer ejercicio. Estoy trabajando", dijo en una entrevista para 'People'. Si tú también te encuentras en una situación parecida a la de Salma, recordarte que es posible trabajar los brazos en apenas unos minutos y que probablemente puedas conseguir tus propósitos en menos tiempo del que esperabas.