Adiós a las temidas 'alas de murciélago': toma nota de estos tres ejercicios para tonificar tríceps

Otro de los casos habituales de aparición de las famosas 'alas de murciélago' es la pérdida de peso corporal, ya que los cambios bruscos resultado de dietas intermitentes o soluciones quemagrasas siempre se deben acompañar de ejercicios que tonifiquen esos músculos ocultos y quemen la grasa sobrante. Si es lo que te ha pasado y no has tenido unos minutos que dedicarle a tu cuerpo para mantenerlo en forma, tenemos una rutina de la que no te puedes escaquear.