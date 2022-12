Ana de Armas: su camino de 'El internado' a su nominación a los Globos de Oro por 'Blonde'

La metamorfosis de Ana de Armas en una Marilyn Monroe atormentada en la película 'Blonde' no solo ha arrancado críticas entusiastas de gran parte de los expertos y espectadores —"mítica" o "imponente" son algunos de los adjetivos que le han dedicado medios y redes, enamorados (u horrorizados) ante esa Marilyn que se ahoga entre la gloria, los abusos y el tormento—. Este lunes, la actriz cubano-española de 34 años obtenía su segunda nominación a los Globos de Oro (la primera fue en 2020 por su trabajo en 'Puñales en la espalda') con los vaticinios a su favor pese a tener enfrente a actrices de la talla de Cate Blanchett (nominada por 'TÁR), Michelle Williams ('The Fabelmans'), Viola Davis ('La mujer del rey) y Olivia Colman ('Empire of light').