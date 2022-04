Nuestros bañadores moldeadores favoritos para este verano 2022

Gracias a su diseño, patrón y calidad de sus tejidos, estas prendas de baño conseguirán potenciar tu silueta. No adelgazan, pero sí estilizan.

UXÍA B. URGOITI

En cuanto pase el Día de la Madre comenzamos con la temporada de verano. Es así, las cosas pasan muy rápido y si no estás atenta te pilla el toro con todo. Queda poco para que de comienzo la temporada de verano, la época de tomar el sol y lucirte en la orilla del mar o en el borde de la piscina.

Para nosotras se trata de uno de los mejores momentos del año, ese en el que te tumbas en tu toalla, con la arena o el césped debajo, y te olvidas de todo menos de echarte tu crema solar, para disfrutar de ese momentazo, que sabes que alguien irrumpirá en breve, pero que en ese instante es solo tuyo.

Pero también tiene su lado complicado, ya que no hay etapa estival que se precie donde no busquemos renovar los bañadores. Todos los años, tiramos prendas de baño que teníamos en el cajón del verano anterior, ¿por qué? Pues porque este no nos vale. Aunque, este año, hemos encontrado una solución maravillosa para suplir nuestra dejadez física, el no haber hecho nada de 'operación bikini': los bañadores moldeadores.

Vientre plano, de Cupshe

Confeccionado con un tejido ultrasuave muy cómodo al tacto, este bañador es una maravilla gracias a sus fruncidos en la zona de la cintura; entallan y moldean la silueta de manera sutil que, además, aporta unos ligeros centímetros de más al patrón. Con ello, conseguimos un diseño ajustado, pero sin perder la comodidad.

Con volante, de Women'Secret

Nos encanta el color verde de este bañador de la firma española. Con push up y detalle de volante en uno hombro, su escote asimétrico es pura tendencia. Además, pertenece a la colección Honest, lo que significa que está confeccionado con materiales sostenibles, como la microfibra reciclada. Vas a alucinar lo bien que sienta.

De rayas, de Iris&Lilly

Ya sabes que las rayas horizontales siempre favorecen, pero además este patrón de bañador está pensado para que te quede como un guante. Está cosida con un forro de malla en la cintura que ayuda a sujetar y esculpir la figura. Otro punto a favor de este modelo es que, independientemente de su favorecedor escote redondeado, son los tirantes de la prenda que permiten ajustar el bañador a la altura que desees.

Talle imperio, de Women'Secret

No encanta este modelo de la firma española con escote en pico pronunciado que favorece a todo tipo de figura. Con copas extraíbles para que lo lleves como más te guste. Sus tirantes anchos tanto delante como en espalda, le dan un aire sofisticado precioso. Lleva el concepto 'extra support' especialmente diseñado para cubrir las necesidades incluso de las tallas más grandes.

'Animal print' de Iris&Lilly

Los estampados 'animal print' siempre estilizan. En este caso la cebra es la encargada de enmarcar la silueta. Pero además, el patrón del bañador, con fruncidos en las zonas estratégicas, harán que le siente bien al 99,9% de las mujeres del planeta.

Más sport, de Women'Secret

Si te gustan más los trajes de baño tipo sport, este modelo es el tuyo. En color teja, que cuando estés más morena te quedará maravilloso, nos encanta los remates de los bordes en blanco. El tejido se adapta a tu cuerpo, colocando todo en su sitio. Le sienta bien al 99,9% de los cuerpos.