Victoria Federica habla sobre su nueva ilusión: quien es y cómo reacciona cuando le preguntan por él

"Nunca me ha gustado hablar demasiado de mis relaciones, principalmente por respeto a la otra persona. Lo que hablen por fuera no puedo controlarlo. Pero respondiendo a su pregunta, no, no he tenido tantas parejas como se ha comentado", comentó Victoria Federica hace unos meses en una entrevista al ser preguntada por los diferentes novios que se le han atribuido en los últimos tiempos.