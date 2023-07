El título que la princesa Leonor aún no ha usado y por qué motivo

Parece una obviedad que se deba cambiar el género de esa palabra en este caso, pero el gran problema de no hacerlo recae en una explicación política. Fuentes del mundo de la historia y la cultura de la comunidad foral lo han afirmado en el medio Vanitatis: "Los premios están ligados al Gobierno navarro, que en los últimos años ha estado en manos de partidos muy poco proclives a la monarquía, de ahí que no quieran que dichos premios estén vinculados a la Corona, sino a la cultura, y por ello no han querido cambiar el nombre a Premios Princesa de Viana cuando en 2014 Doña Leonor adquirió ese título”. De esta manera, queda claro que el hecho de no reconocer a la princesa Leonor como Princesa de Viana es una cuestión meramente política.