Las últimas horas de Shannen Doherty, según su oncólogo: "No estaba preparada para irse"

Durante un episodio de su podcast 'Let's Be Clear with Shannen Doherty', relató sus batallas e insistió hasta noviembre de 2023 en que "no había terminado" de vivir. Dijo: "No he terminado de vivir. No he terminado de amar. No he terminado de crear. No he terminado con la esperanza de cambiar las cosas para mejor. No he terminado".