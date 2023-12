Shannen Doherty revela que su cáncer se ha extendido a los huesos

"No he acabado con esto de vivir. Ni con el hecho de amar. No he acabado de crear. Ni con la esperanza de cambiar las cosas para mejor. Simplemente, no estoy acabada", asegura. "La gente asume que esto implica no poder andar, no poder comer, no poder trabajar... Te ponen a pastar muy rápido: 'Estás acabado, estás retirado' y no, no lo estamos. Somos vibrantes y tenemos una mirada muy distinta del mundo. Somos gente que quiere trabajar, abrazar la vida y seguir adelante".