Shakira estalla: así ha sido el enfrentamiento entre la cantante y un reportero

Han sido unas semanas muy intensas para Shakira, que ha estado en Londres preparando su próximo trabajo junto al productor David Stewart, y con el que la vimos mostrando una complicidad y sintonía mientras paseaban por las calles de la capital británica. Y, aunque en un primer momento se llegó a pensar que habría algo entre ellos, fue la propia cantante la que colgó en sus redes sociales una foto junto a Stewart y un mensaje que tiraba por tierra cualquier especulación: "In London working with @iamdavidstewart on what might be my next single", ("En Londres, trabajando con @iamdavidstewart en el que podría ser mi próximo sencillo").