Shakira tajante: desvela quién ha sido el amor de su vida

Sin embargo, Shakira es una mujer fuerte que encontró consuelo en la música, donde en más de una ocasión ha transmitido mensajes a través de sus letras. Lo hemos visto en temas como 'Te felicito', 'Monotonía', la archiconocida 'BZRP Music Sessions 53' o su último single, 'Copa vacía'. "La música me salvó la vida y me dio alas para volar. Me permitió ser yo misma, me rescató de los momentos más difíciles. Me conectó con lo que realmente soy cuando me sentía perdida. Cuando no podía reconocerme, la música era mi espejo", ha explicado.