El aplaudido discurso de Shakira tras recibir el premio a Mujer del Año por la revista 'Billboard'

"Cuando me sentí más perdida, fue la música la que me puso de regreso a mí misma. Pero las lecciones más importantes que he aprendido este año, las he aprendido de otras mujeres. Llega un momento en la vida de toda mujer en la que una ya no depende de alguien para quererse o aceptarse tal cual es”, expresó la colombiana, “la búsqueda del otro se reemplaza por la búsqueda de uno mismo, cuando el deseo de ser perfectas se reemplaza por el deseo de ser auténticas”. Así comenzó Shakira, que aprovechó el momento para lanzar un mensaje de apoyo a las mujeres, tras haber vivido ella una de sus etapas más complicadas.