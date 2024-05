Selena Gomez, más enamorada que nunca, revela cómo comenzó su relación con Benny Blanco

En cualquier caso, la estrella de la música ha subrayado que su vida no gira en torno a su estado sentimental y que su idílico noviazgo no es ni mucho menos su única "fuente de felicidad". "He estado sola durante cinco años y me acabé acostumbrando. A mucha gente le da miedo quedarse sola y yo probablemente me torturé durante dos años por estar sola, hasta que lo acepté".