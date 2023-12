¡Ya hay anillo! Selena Gomez presenta así a su nuevo novio, Benny Blanco

El corazón de Selena Gomez vuelve a estar ocupado y ella misma nos ha presentadora su nuevo novio en Instagram. Y es que debido a una norma no escrita del ‘star system’, una pareja no es oficial hasta que no se muestran juntos en sus redes. El primer paso es el intercambio de ‘me gustas’ y comentarios que ponen a los fans en alerta, después vienen los stories y posts juntos que anuncian y nos mantienen al día del noviazgo y, en el caso de un desenlace triste, el ‘unfollow’ confirmaría la ruptura sin necesidad de palabras.