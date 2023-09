La condiciones de Selena Gómez para su próximo novio

Selena Gomez reconoce que no es tan exigente como ella misma dice ser en su nueva canción en relación a la vida en pareja. “Creo que tengo principios, y creo que vivo en un mundo en el que muchos hombres confunden tener principios con ser exigente”, ha señalado. Y como principios que son, la norteamericana no tiene problemas en marcar esas exigencias desde el principio, ni tampoco le cuesta compartirlas en público. “En el fondo la frase tiene gracia, porque no me avergüenza decir: para poder estar conmigo necesito X, Y y Z”.