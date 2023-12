Por qué a internet (¡y a ti!) le molesta que las celebs salgan con "feos"

Cuando la cuenta de Instagram de noticias de celebridades @popfactions compartió una publicación en la que anunciaba los rumores de que la cantante y actriz podría estar saliendo con el productor Benny Blanco, ella no dudó en aclarar en los comentarios que lejos de tratarse de meras habladurías, se trataba de una realidad, demostrando así estar orgullosa de su relación y volviendo a demostrar que las estrellas, gracias a las redes, ya no requieren ni comunicados de prensa, ni exclusivas en revistas: les basta con adueñarse del storytelling gracias a sus perfiles online. Sin embargo, los fans de Selena no creen que Blanco sea lo suficientemente atractivo para ella, y por eso han decidido no guardarse su opinión y se han empeñado en hacérselo saber a la protagonista de ‘Only murders in the building’. Ella, muy dada a tomarse un descanso en las redes cada vez que el viento no sopla a su favor, esta vez ha querido silenciar las críticas explicando que está en su momento más feliz y que quien no sea capaz de aplaudir su estado actual, tan sólo a de hacer algo muy sencillo: pasar completamente de ella. Algo similar le ha ocurrido a Ariana Grande, cuya relación con Ethan Slater ha alterado a las redes sociales no sólo porque el actor estuviera casado cuando comenzó su romance (la tercera norma de las historias Disney que hacen fantasear a los internautas es que sus protagonistas no pueden ser infieles), sino especialmente por su físico.