Scarlett Johansson y Channing Tatum, dos estrellas en Madrid: del restaurante en el que cenaron a su complicidad en la alfombra roja

Inmersos en una gira europea de promoción, los dos actores han aterrizado en Madrid para presentar su nueva película, ‘Fly me to the moon’, una comedia romántica con la carrera espacial de fondo que llega a las salas de cine este viernes 12 de julio. Y, como era de esperar, nadie ha querido perderse el preestreno celebrado en Matadero, donde se han reunido multitud de rostros conocidos, como las intérpretes Nicole Wallace y Clara Alvarado; las cantantes Blanca Paloma, Natalia Rodríguez y Samantha Gilabert (‘Operación Triunfo’) o el astronauta y exministro Pedro Duque, invitado de excepción debido a la temática de la película.