La batalla de Scarlett Johansson contra ChatGPT por 'robarle' su voz

Para la actriz, este paralelismo no fue suficiente: "Me dijo que creía que mi voz reconfortaría a la gente. Después de pensarlo mucho y por motivos personales, decliné la oferta". Para su sorpresa, nueve meses más tarde sus amigos, su familia y el público en general notaron que el nuevo sistema llamado 'Sky' sonaba igual que ella. Scarlett está "impactada" y "enfadada" por las aparentes similitudes, que ella también percibe. Además, considera una burla que el propio Altman confirmara indirectamente que el parecido no era una casualidad al tuitear la palabra 'Her', en referencia a su película.