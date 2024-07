Cómo se conocieron, su boda secreta y sus hijos: esta es la curiosa historia de amor de Scarlett Johansson y su marido, Colin Jost

Es una de las grandes estrella de Hollywood y una actriz que no necesita presentación. Scarlett Johansson estuvo ayer en Madrid presentando su nueva película, que se estrena hoy, y que se llama ''Fly Me To The Moon', una comedia romántica con la carrera espacial de fondo y donde comparte protagonismo con Channing Tatum. Con un look inspirado en los años 60, y más parecida que nunca a la mítica Marilyn Monroe, Scarlett interpreta a una publicista contratada para venderle la luna a Estados Unidos y que deberá enfrentarse al jefe del lanzamiento del Apolo 11 (Tatum).