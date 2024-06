El peinado más elegante para que tu estilo sobreviva al calor (y a las tormentas de verano inesperadas)

En lugar de llevar el pelo suelto, te recomendamos recogerlo, especialmente si es un día de mucho calor (o de tormenta de verano), ya que al llevarlo suelto corres el riesgo de que acabe tu look deshecho o mojado, o bien por lluvia o bien por sudor. Lo principal es que no se acumule calor en la nuca, no empieces a sudar y el pelo no se te pegue al cuello.